Путешествие во времени, нейрографика и стихи Пастернака: Чистополь проведет «Ночь музеев»

15 мая Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». В этот день посетителей ожидают бесплатные экскурсии, квесты и мастер-классы, рассказал ИА «Татар-информ» директор музея-заповедника Александр Печенкин.

Всероссийская акция, посвященная Международному дню музеев, пользуется большой популярностью у чистопольцев.

«Количество посетителей в музеях в этот день значительно увеличивается. В прошлом году событие прошло в онлайн-формате. В 2019 году „Ночь музеев“ собрала около 2 тыс. посетителей», — сообщил он.

В этот день гостей примут музей истории города, мемориальный музей Б. Пастернака, музейно-выставочный комплекс, литературно-мемориальный музей «Дом учителя», а также сувенирный салон.

«Вход во все музеи для всех категорий граждан будет бесплатным. Двери будут открыты с полудня до десяти часов вечера», — подчеркнул руководитель заповедника.

Так, в музее истории города пройдет мастер-класс по масляной живописи для начинающих художников. Мероприятие на выставке «В тиши уединения...» проведет Кадрия Шарова. Также здесь состоится торжественное празднование 100-летия одного из старейших музеев Татарстана — музея истории Чистополя.

В Мемориальном музее Пастернака любители творчества поэта могут посетить экспозицию, ознакомиться со стихами, переводами и знаменитым романом автора.

В полдень начнет работу выставка «Книжкины именины», где представлены книги-юбиляры текущего года, информация об их авторах и героях. В час дня на базе выставки «Сыны полков» сотрудники проведут занятия «Маленькие герои большой войны», на которых посетители через книги и художественные фильмы смогут погрузиться в патриотическую тему.

В Музейно-выставочном комплексе в течение дня организована работа выставки «Книг заветные страницы», где будет представлена литература XVIII — начала XX века из фондов Чистопольского музея-заповедника. В экспозиции можно будет увидеть прижизненные издания Жуковского, Давыдова, а также тома энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.

Участники интерактивной программы «Волшебная химия цвета» познакомятся с понятием «индикатор», узнают, кем он был открыт и как его используют в обычной жизни.

В шесть часов вечера чистопольцев ждет еще одна интерактивная программа — «От бобины до флешки». Занятие сопровождает выставка, на которой будут представлены ретроспективные носители музыки: грампластинки, кассеты, диски. В финале посетителей музея познакомят с творчеством рок-групп Retournelle и ShtriH.

В литературно-мемориальном музее «Дом учителя» состоится вечер памяти, посвященный чистопольскому поэту, прозаику, публицисту Руслану Галимову. Мероприятие включит демонстрацию фильма «Тоска по лотерейному билету», созданного по идее супруги писателя в 1996 году. Родственники и друзья Галимова расскажут о жизни и творчестве писателя. К мероприятию также приурочено открытие выставки «Рассказы о Руслане».

Кроме того, в течение дня будет работать выставка «История одного дома», приуроченная к 100-летию учреждения Домов работников просвещения в СССР. Выставка расскажет об истории чистопольского «Дома учителя» и различных направлениях его деятельности в советский период.

В музейном сувенирном салоне ребята смогут нарисовать картины в стиле нейрографики, изготовить стильные аксессуары в технике шамбала, а также принять участие в квесте «Путешествие в старинный Чистополь на машине времени», который пройдет на территории Скарятинского сада и сквера «Хазинэ».