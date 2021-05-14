Чистополь принял два первых теплохода из Перми и Нижнего Новгорода

Чистопольский государственный музей-заповедник принял первые два теплохода. Гости прибыли в город на трехпалубных «Михаиле Кутузове» из Перми и «Иване Кулибине» — из Нижнего Новгорода.

«10 мая мы приняли два первых теплохода. Навигация открыта», — сообщил ИА «Татар-информ» директор Чистопольского музея-заповедника Александр Печенкин.

По словам собеседника агентства, для туристов была организована трехчасовая экскурсия. Гости с удовольствием совершили автобусно-пешеходные экскурсии по историческому центру Чистополя, любовались уникальными сохранившимися зданиями. Остались они довольны и от посещения Свято-Никольского кафедрального собора, Старо-Татарской слободы.

Об уездном городе на Каме им также будут напоминать воспоминания от знакомства с Музеем истории города, Мемориальным музеем Бориса Пастернака, сувениры, приобретенные в музейном салоне.

«Следующий теплоход остановится у пристани Чистополя 22 мая. А более плотный график прибытия теплоходов начнется в июне», — отметил собеседник агентства.

Планируется, что за весь сезон Чистополь примет 70 теплоходов и 15–20 тыс. туристов.

Кроме того, в период майских каникул Чистопольский государственный музей-заповедник ежедневно обслуживал туристов, прибывших как организованными группами, так и самостоятельно — на личном транспорте. Чистополь посетили гости не только татарстанцы, но и жители других регионов России.

Фото Чистопольского музея-заповедника