Чистополь, Нижнекамск и Бугульма попали в антирейтинг по нарушениям во дворах

В Татарстане за неделю зафиксировали порядка 96 нарушений на дворовых площадках многоквартирных домов (МКД), в которых ранее проводились работы по программе «Наш двор». Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция Татарстана.

На минувшей неделе инспекторы провели проверку эксплуатации и содержания 122 дворов в разных районах республики. Больше всего нарушений они обнаружили в Чистополе – в 35 проинспектированных дворах зафиксировали 38 нарушений. Это, в том числе, провалы в асфальте, некачественное песчаное покрытие детских площадок и другие дефекты.

В лидеры антирейтинга также попал Нижнекамск, где сотрудники жилинспекции проверили 16 дворов и в каждом нашли отклонения от нормы. В Бугульме в восьми дворах нашли 20 нарушений. В пример районам-нарушителям в ведомстве привели Елабугу. Там в 40 проверенных дворах инспекторы нашли всего три нарушения.

«Управляющим компаниям направлены предостережения о недопустимости нарушений требований законодательства. Информация доведена до исполкомов», – отметили в жилинспекции.