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Число татарстанцев с проблемами зрения за год увеличилось на 80 тысяч
В Татарстане увеличивается число людей с проблемами зрения, чаще всего это близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала витреоретинальный хирург, доцент кафедры офтальмологии КГМА, офтальмолог Софья Булгар.
«На сегодняшний день в Татарстане пациентов с заболеваниями органов зрения насчитывается порядка 400 тысяч человек. Первое место занимают патологии рефракции, на втором месте – катаракта, третье место у глаукомы», – отметила врач.
К сожалению, из года в год число пациентов с проблемами зрения увеличивается. Если сравнивать итоги 2022 и 2023 годов, число таких пациентов увеличилось на 80 тысяч человек. Офтальмохирург, врач-офтальмолог Элина Минхузина добавила, что в прошлом году было зарегистрировано 24 183 случая заболеваний глаз у детей.
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