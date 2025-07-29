«Чисто, красиво, а главное – люди стали ближе»: Баксиков оценил достижения «Нашего двора»

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

В парке «Дорожник» в Алексеевском районе состоялся фестиваль добрососедства «Наш двор» – яркое событие, которое собрало жителей, гостей и активистов. Повод – подведение итогов благоустройства дворов, которое за несколько лет преобразило облик района.

«Сегодня настоящий праздник добрососедства! Раньше наш двор был просто территорией между домами – сейчас здесь детские площадки, зоны отдыха, цветники. Но самое ценное – это то, что люди стали чаще выходить во двор, общаться, помогать друг другу. Программа не просто изменила внешний вид района – она изменила нас самих. Теперь наша главная задача – следить за этой красотой, чтобы она радовала нас как можно дольше», – поделилась Елена Макарихина, жительница одного из домов.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Демидов напомнил: в районе благоустроено 44 двора, а значит, улучшены условия жизни более чем для 5 тысяч человек.

«Мы создаем не просто удобные пространства, а новые точки притяжения. Здесь проходят праздники, соседи собираются на чаепития, дети гуляют – и все это уже стало привычной частью жизни», – подчеркнул он.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Представитель Республиканского актива Равиль Кузюров привел общие цифры: с 2020 года в Татарстане обновлено более 5 тыс. дворов, а до окончания программы этот показатель перевалит за 8 тысяч.

«Татарстан – лидер по благоустройству. Но главное, что в каждом дворе оживает атмосфера. Люди выходят из своих квартир, становятся ближе», – отметил он.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Депутат Госсовета, член Штаба общественной поддержки Расим Баксиков подчеркнул, что фестиваль стал логичным продолжением всех перемен.

«Этот фестиваль – не просто праздник, а логичное продолжение большой работы. Сегодня у нас чисто, красиво, а главное – люди стали ближе друг к другу. Соседи теперь чаще встречаются во дворах, вместе организуют мероприятия. И я уверен: впереди нас ждет еще больше позитивных изменений», – сказал он.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Особенным моментом стало вручение благодарственных писем от имени Рустама Минниханова. Их получили самые активные жители – те, кто не остался в стороне и вложил частичку себя в обновление дворов.

После официальной части гостей ждала насыщенная культурная программа в рамках проекта «Лето в Татарстане». На сцене выступили местные творческие коллективы, а также заслуженная артистка Республики Татарстан Марина Карпова и восходящая звезда татарской эстрады Радик Шарафиев.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

На аллеях развернулась ярмарка – здесь продавали изделия ручной работы, угощения, сувениры. Работали спортивные площадки, проходили мастер-классы для детей и взрослых, а самые зажигательные участники собрались на танцевальный флешмоб и зумбу. Гостей угощали горячей кашей.

Рядом с главной площадкой можно было пообщаться с волонтерами «Единой России». В пикетных палатках рассказывали о текущих проектах партии, раздавали информационные материалы в поддержку кандидата на должность Раиса РТ – Рустама Минниханова.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.