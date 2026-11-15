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Происшествия 15 ноября 2026 13:28

Цистерна загорелась из-за падения обломков БПЛА на железную дорогу в Татарстане

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Происшествие случилось на железнодорожной станции в Нижнекамском районе Татарстана. Как сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги, филиала ОАО «РЖД», из-за падения обломков БПЛА загорелась цистерна с этилбензолом.

В результате происшествия пострадавших нет. Движение было приостановлено, однако позже его возобновили в штатном режиме. Возгорание полностью ликвидировано. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры РЖД нет, говорится в сообщении.

#цистерна #оао ржд #нижнекамск
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