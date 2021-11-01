Чистая вода придет в Нурлат по новому водоводу

Разбивка трассы магистрального водовода протяженностью 28 км произведена в Нурлатском районе. Этот объект позволит решить проблему нехватки чистой питьевой воды на территории всего муниципалитета, сообщает «Нурлат-информ».

Разработан проект новой системы водоснабжения, его стоимость – 26 млн рублей. Строительно-монтажные работы обойдутся примерно в 800 млн рублей, их выделит федеральный бюджет.

Трасса магистрального водовода берет свое начало в Чулпанове, уже определены и места распределительных колодцев для подключения близлежащих населенных пунктов.

Новый водозабор рассчитан на суточную мощность в 10 тыс. кубометров артезианской воды, рассказал главный инженер предприятия «Промочистка» Мансур Камалетдинов.

«Вода по двум веткам <...> идет на станцию водоподготовки, проходит первичный цикл обеззараживания, через скорые фильтры доводится до госстандарта „вода питьевая“. Она набирается в три резервуара, откуда другими насосами подается в городскую сеть», — уточнил специалист.

На территории блока фильтровальной станции идут работы по подготовке площадки для строительства станции обезжелезивания.

По словам заведующей химической лаборатории станции Натальи Ильгузиной, все реактивы, реагенты для водоподготовки имеются. Но не только в дома придет чистая вода. Также и в природу она уйдет безопасной. Такого результата удалось добиться благодаря реконструкции канализационных очистных сооружений, которая длилась в течение трех лет.