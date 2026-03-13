Чистая вода и утилизация ТБО: Раис РТ поставил задачи межрегиональному Росприроднадзору

За последние 30 лет при росте ВРП в три раза Татарстану удалось снизить выбросы в атмосферу на 25,6%, сократить сбросы загрязненных вод на 68%. Об этом сообщил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговом совещании Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора в Иннополисе.

Всего за 8 лет в республике проведено 1 362 природоохранных мероприятия на общую сумму 107 млрд рублей. Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в республике продолжается работа по расширению сети электрозарядной инфраструктуры развития рынка газомоторного топлива.

Раис Татарстана также отметил, что в прошлом году Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором предусмотрено сокращение к 2035 году выбросов парниковых газов до 65-67% относительно уровня 1990 года для достижения углеродной нейтральности России к 2060 году. В Татарстане с 2021 года создана рабочая группа по вопросам климатической политики и гармонизации, разработан план мероприятий по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и план адаптации к климатическим изменениям.

«Их реализация позволит создать необходимые условия для дальнейшей модернизации промышленности, повышения устойчивости экономики к климатическим рискам», – подчеркнул Минниханов.

По его словам, благодаря эффективной деятельности Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора выстроено системное взаимодействие с промышленными предприятиями, недропользователями регионов по обеспечению экологической безопасности.

«Татарстан занимает традиционно сильные позиции в нефтяной промышленности, химии, нефтепереработке, машиностроении. <…> В этих условиях вопрос охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов является для нас приоритетом и находится под пристальным вниманием. Мы благодарны за поддержку наших экологических инициатив и реализацию в Татарстане нацпроектов в сфере охраны окружающей среды Президенту страны Владимиру Путину, Правительству России», – сказал Раис РТ.

В числе актуальных задач, по данным Минниханова, остаются вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой, утилизации твердых бытовых отходов, рекультивации ранее загрязненных земель. Особого внимания требует сфера обращения с твердыми коммунальными отходами, где «сохраняются ключевые вызовы».

«Ну и, конечно, недостаточный уровень фактической переработки, дефицит мощностей сортировки и глубокой переработки», – добавил Минниханов.

Совещание прошло в Иннополисе с участием руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой и заместителя Премьер-министра РТ Романа Шайхутдинова.