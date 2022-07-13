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Экология
13 июля 2022  20:52
Наталья Рыбакова

«Чистая страна»: после рекультивации свалки в Прости очистись ручьи

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По итогам рекультивации свалки в селе Прости Нижнекамского района Татарстана полностью очистились ручьи. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Инспекторы отобрали пробы воды в ручьях Безымянный и Казаринский, которые долгое время подвергались прямому воздействию свалки резинотехнических изделий. Превышений не выявлено», — рассказали в ведомстве.

Рекультивация свалки началась в 2020 году в рамках федеральной программы «Чистая страна» национального проекта «Экология». Общая площадь свалки составляла 35 гектаров. Это бывший полигон резинотехнических изделий, который долгое время загрязнял близлежащие водоемы. Ситуацию в 2018 году усугубило произошедшее на свалке возгорание. После ликвидации открытого огня свалка тлела еще несколько месяцев. 

После взятия проб в ручьях Безымянный и Казаринский были обнаружены превышения предельно допустимых концентраций ряда веществ: сульфатов — в пять раз, железа — в 87 раз, меди — в 23 раза, цинка — в 42 раза, а также марганца.

Рекультивация свалки завершилась в 2021 году. Покрышки и другие отходы отправлены на переработку, а территория облагорожена.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

#ликвидация свалки
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