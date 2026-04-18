Чистая прибыль «Зенита» по итогам 2025 года превысила 1 млрд рублей

Чистая прибыль футбольного клуба «Зенит» за 2025 год превысила 1 млрд рублей, следует из отчета о финансовых результатах петербургской команды, который имеется в распоряжении РИА Новости.

В отчете отмечается, что чистая прибыль «Зенита» за 2025 год составила 1,22 млрд рублей. Годом ранее петербуржцы были в убытке: чистый убыток достигал 294,4 млн рублей. Прирост год к году составил 517,1%. При этом клуб сократил расходы на заработную плату на 20,3% – до 10,026 млрд рублей с 12,574 млрд в 2024 году.

В прошлом сезоне «Зенит» занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, впервые с сезона-2017/18 не сумев выиграть чемпионат. В текущем сезоне-2025/26 после 24 туров петербуржцы занимают второе место (52 очка).