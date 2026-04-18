ТИ-Спорт 18 апреля 2026 21:03

Чистая прибыль «Зенита» по итогам 2025 года превысила 1 млрд рублей

Чистая прибыль «Зенита» по итогам 2025 года превысила 1 млрд рублей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Чистая прибыль футбольного клуба «Зенит» за 2025 год превысила 1 млрд рублей, следует из отчета о финансовых результатах петербургской команды, который имеется в распоряжении РИА Новости.

В отчете отмечается, что чистая прибыль «Зенита» за 2025 год составила 1,22 млрд рублей. Годом ранее петербуржцы были в убытке: чистый убыток достигал 294,4 млн рублей. Прирост год к году составил 517,1%. При этом клуб сократил расходы на заработную плату на 20,3% – до 10,026 млрд рублей с 12,574 млрд в 2024 году.

В прошлом сезоне «Зенит» занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, впервые с сезона-2017/18 не сумев выиграть чемпионат. В текущем сезоне-2025/26 после 24 туров петербуржцы занимают второе место (52 очка).

В топе
Молодым педагогам в Татарстане будут выплачивать по 90 тыс. рублей

Молодым педагогам в Татарстане будут выплачивать по 90 тыс. рублей

17 апреля 2026
Татарстан представит промышленный потенциал на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

Татарстан представит промышленный потенциал на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

17 апреля 2026
Новости партнеров