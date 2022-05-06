Чистая прибыль «Татспиртпрома» в 2021 году выросла на 31%

По итогам 2021 г. АО «Татспиртпром» является третьим по величине доли рынка брендодержателем водки в Российской Федерации. Общий объем потребления водки в России по итогам года составил 72,9 млн дал, что практически соответствует уровню 2020 г.

Благодаря опережающей рынок динамике продаж, доля АО «Татспиртпром» на рынке водки выросла с 10,2% в 2020 г. до 10,5% в 2021 г.

В отличие от рынка водки, российский рынок ликеро - водочных изделий (настойки, бальзамы, коньяк, виски, джин и т.д.) значительно увеличил темпы роста в 2021 г. Рост розничных продаж в категории ЛВИ в России относительно 2020 г. составил +12% или 3,7 млн дал.

Для АО «Татспиртпром» производство ликеро - водочных изделий также является одним из приоритетных направлений деятельности.

Учитывая тенденции рынка и предпочтения потребителей, компания «Татспиртпром» вывела на рынок в 2021 году новые бренды водок и ЛВИ, а также расширила ассортимент текущих брендов.

По итогам 2021 года продукция компании вошла в ТОП-20 водочных брендов России и показывает уверенный рост продаж.

В целом за 2021 год объемы реализации алкогольной продукции компанией «Татспиртпром» превысили 9,5 млн дал, показав рост к 2020 году на 4%.

Объемы реализации пива «Татспиртпром» за 2021 год выросли на 5% и превысили 12,7 млн дал.

На сегодняшний день продажами продукции производства АО «Татспиртпром» охвачены все регионы Российской Федерации. Успехи вызваны активной коммерческой деятельностью по развитию дистрибуции в регионах и реализацией политики продвижения стратегических брендов АО «Татспиртпром» в федеральных торговых сетях.

Усиление позиций на российском рынке позволило АО «Татспиртпром» увеличить выручку в 2021 году на 14% относительно 2020 года до уровня 13,9 млрд руб. Свидетельством повышения эффективности основной деятельности является рост рентабельности продаж в 2021 году, которая составила 24,9% и увеличилась к уровню 2020 года на 1,7 процентных пункта.

В АО «Татспиртпром» действует программа энергосбережения. Доля затрат на энергоресурсы в стоимости произведенной продукции по сравнению с 2020 годом снизилась с 2,6% до 2,2%.

По итогам 2021 года компания «Татспиртпром» получила чистую прибыль более 1,3 млрд руб., что больше на 31% по сравнению с 2020 годом.

За отчетный год доля собственного капитала компании увеличилась с 41% до 44%.

Коэффициент отношения долга к EBITDA – это показатель долговой нагрузки на организацию, характеризующий ее способность погашать свою задолженность перед кредиторами своим чистым денежным потоком.

В начале 2021 года данный показатель был равен 2,98, на конец года данный показатель улучшился на 56 пунктов и составил 2,42.

Улучшение показателя ДОЛГ/EBITDA было достигнуто путем роста прибыли от продаж, снижения расходов и сокращения кредитного портфеля в 2021 году.

За 2021 год АО «Татспиртпром» перечислило налогов и сборов в бюджеты всех уровней 29,5 млрд руб., что на 3 млрд руб. больше, чем в 2020 году.

Генеральный директор АО «Татспиртпром» Руслан Максудов прокомментировал: «Несмотря на все вызовы, которые стоят перед экономикой и миром, мы уверенно смотрим в будущее. Все ключевые показатели идут в рост, мы и по чистой прибыли и по объемным показателям растём, запускаем новые проекты, на рынок выходят новинки. Я хочу поблагодарить команду за проделанную работу, которая проводится в соответствии со стратегией развития компании».

