Чистая прибыль «Татнефти» за 2021 год выросла до 198 млрд рублей

В понедельник, 25 апреля, Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. На заседании подвели итоги 2021 года, отметив рост чистой прибыли до 198 млрд рублей.

Выручка от реализации продукции выросла на 59%, до 1,26 трлн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Объем налогов, которые компания платит в бюджеты различного уровня выросла более чем в два раза и составила 710 млрд рублей.

В прошлом году удалось на 7% увеличить добычу нефти, выпуск нефтепродуктов вырос на 11%, выпуск шинной продукции компания увеличила на 14%. Выработка электроэнергии возросла на 19%, отпуск тепловой энергии - на 29%. Также повысился выпуск нефтехимической и композиционной продукции.

Члены совета директоров заслушали отчет об исполнении бюджета компании за I квартал 2022 года и утвердили бюджет на май.

В 2022 году «Татнефть» планирует инвестировать в геологоразведочные работы 6,6 млрд рублей, из них в пределах Татарстана – 3,2 млрд руб., в других регионах и странах – 3,4 млрд руб.

Стоит отметить, что чистая прибыль за 2020 год составила 103,5 млрд рублей. Таким образом, в 2021-м она выросла почти в два раза.