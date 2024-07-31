Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в I полугодии составила 118,4 млрд рублей

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) за 6 месяцев 2024-го составила 118,4 млрд рублей. Относительно аналогичного периода 2023 года, она снизилась на 7,5%, следует из отчетности компании.

Выручка за январь-июнь увеличилась на 41% или до 747,2 млрд рублей.

ПАО «Татнефть» (Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В. Д. Шашина) — российская нефтяная компания. Штаб-квартира — в Альметьевске. Занимает пятое место в России по объёму добычи нефти.