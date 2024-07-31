Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в I полугодии составила 118,4 млрд рублей
Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) за 6 месяцев 2024-го составила 118,4 млрд рублей. Относительно аналогичного периода 2023 года, она снизилась на 7,5%, следует из отчетности компании.
Выручка за январь-июнь увеличилась на 41% или до 747,2 млрд рублей.
ПАО «Татнефть» (Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В. Д. Шашина) — российская нефтяная компания. Штаб-квартира — в Альметьевске. Занимает пятое место в России по объёму добычи нефти.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»