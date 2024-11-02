Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ по итогам 9 месяцев 2024-го снизилась на 17,3%

Чистая прибыль компании «Татнефть» по РСБУ по итогам 9 месяцев текущего года составила 172,4 млрд рублей. Это на 17,3% меньше в сравнении с тем же периодом 2023 года, следует из материалов «нефтяника».

Выручка, согласно отчету, составила 1,151 трлн рублей (+28%), а валовая прибыль – 323,6 млрд рублей (+14,7%). Также у компании выросла прибыль от продаж - 230,43 млрд рублей (+8%), а прибыль до налогообложения достигла 226,7 млрд рублей (сократилась на 11,6%).

«Татнефть» является одной из 10 самых крупных компаний РФ по объемам добычи нефти. Основная доля пакета акций компании (34%) принадлежит Республике Татарстан. При этом всего 3% приходится на казначейские акции, 10% размещено в ADR, а больше половины (53%) ценных бумаг «нефтянки» принадлежит иным акционерам.