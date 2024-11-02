Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ по итогам 9 месяцев 2024-го снизилась на 17,3%
Чистая прибыль компании «Татнефть» по РСБУ по итогам 9 месяцев текущего года составила 172,4 млрд рублей. Это на 17,3% меньше в сравнении с тем же периодом 2023 года, следует из материалов «нефтяника».
Выручка, согласно отчету, составила 1,151 трлн рублей (+28%), а валовая прибыль – 323,6 млрд рублей (+14,7%). Также у компании выросла прибыль от продаж - 230,43 млрд рублей (+8%), а прибыль до налогообложения достигла 226,7 млрд рублей (сократилась на 11,6%).
«Татнефть» является одной из 10 самых крупных компаний РФ по объемам добычи нефти. Основная доля пакета акций компании (34%) принадлежит Республике Татарстан. При этом всего 3% приходится на казначейские акции, 10% размещено в ADR, а больше половины (53%) ценных бумаг «нефтянки» принадлежит иным акционерам.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»