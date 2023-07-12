Чистая прибыль Совкомбанка за I квартал 2023 года — 23 млрд рублей

Фото: пресс-служба Совкомбанка

Последние три квартала сложились для Совкомбанка удачно, что позволило компенсировать основные потери, вызванные санкциями, введенными против банка 25 февраля 2022 года, и заработать хорошую прибыль по итогам I квартала. Благодаря диверсифицированной модели бизнеса, высокой адаптивности команды и эффективному риск-менеджменту Совкомбанк смог выстоять в самые тяжелые месяцы кризиса 2022 года и продолжить развитие.

Ключевые результаты за I квартал 2023 года:

• Чистая прибыль — 23 млрд рублей с рентабельностью капитала (ROE) 44%;

• Активы с начала года выросли до 2,3 трлн рублей, в основном за счет органического роста;

• Капитал вырос на 12%, до 214 млрд рублей;

• Розничный кредитный портфель вырос за три месяца на 5%, до 611 млрд рублей, благодаря росту портфеля карт рассрочки «Халва» и росту залогового кредитования;

• Портфель корпоративных кредитов за I квартал 2023 года вырос на 4%, до 828 млрд рублей, за счет восстановления экономики и замещения корпоративным сектором внешних заимствований;

• Средства розничных клиентов — приток на 4% за три месяца, до 749 млрд рублей, в основном за счет срочных депозитов (+7% по сравнению с 31.12.22);

• Средства корпоративных клиентов — приток с начала года на 10%, до 1 трлн 60 млрд рублей, за счет текущих счетов компаний (+10% по сравнению с 31.12.22) и корпоративных депозитов (+7% по сравнению с 31.12.22);

• Чистый процентный доход составил 32 млрд рублей;

• Чистый комиссионный доход составил 6 млрд рублей;

• Нетто-выручка от небанковской деятельности (доход страховой группы) составила 4 млрд рублей;

• Норматив достаточности капитала Н1.0 по РСБУ на 31.03.23 составил 12,2%.

Информация по сегментам:

Розничный бизнес. Ипотечный портфель вырос на 4%, до 188 млрд рублей, портфель автокредитов вырос на 6%, до 171 млрд рублей, портфель карт рассрочки «Халва» вырос на 9%, до 123 млрд рублей. Доля портфеля залоговых кредитов в розничном кредитном портфеле составила 59%. Процентные доходы розничного бизнеса составили 32 млрд рублей, комиссионные доходы составили 3 млрд рублей.

Корпоративный бизнес. Портфель кредитов крупным компаниям вырос за три месяца на 7%, до 654 млрд рублей, а объем кредитов субъектам МСП вырос на 3%, до 157 млрд рублей. Процентные доходы корпоративного сегмента составили 24 млрд рублей, комиссионные доходы составили 4 млрд рублей.

«Первый квартал этого года сложился для банка удачно. За счет регулярной прибыли и разовых доходов банк вдвое превысил результат 2021го года. Банк адаптировался к текущей среде и сфокусирован на наиболее прибыльных нишах. Мы использовали период поддерживающих мер ЦБ РФ, чтобы абсорбировать убытки от заморозки активов за рубежом и вырасти по основным показателям. Запланированные ЦБ РФ меры по ужесточению текущей регулярной среды постепенно приведут к снижению темпов роста, что соответствует внутренним планам банка», — прокомментировал ситуацию первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Ключевые события за отчетный период.

Подтверждение рейтинга «АКРА». В апреле 2023 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне АА-(RU), сняв статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся» и изменив прогноз на «стабильный».

Подтверждение рейтинга «НКР». В апреле 2023 года рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне «AA-.ru», изменив прогноз с «неопределенный» на «стабильный».

Подтверждение рейтинга «Эксперт РА». В июле 2023 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Совкомбанк» на уровне «ruAA», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Финансовые результаты компаний группы.

Страховая группа Совкомбанка (включая «Совкомбанк Страхование» и «Совкомбанк Страхование Жизни») по итогам I квартала 2023 года получила регулярную прибыль в размере 650 млн рублей. Подписанная премия составила 6 млрд рублей, основной прирост премий наблюдался по направлениям КАСКО и НСЖ.

Финансовый результат компании «Совкомбанк Лизинг» за четыре месяца 2023 года составил 652 млн рублей, лизинговый портфель вырос на 19% по сравнению с 31.12.22.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный системно значимый банк федерального масштаба, входящий в топ-10 крупнейших банков страны (активы: 2,3 трлн рублей по МСФО). В банке работают 26 тыс. сотрудников в 2 тыс. офисов, расположенных в тысяче населенных пунктах 79 субъектов Российской Федерации. Банк обслуживает 6 млн активных розничных клиентов и 200 тыс. компаний. Кредитные рейтинги банка по национальной шкале: «АКРА» — «AA-», прогноз «стабильный», «Эксперт РА» — «ruАA», прогноз «стабильный», «НКР» — «AA-», прогноз «стабильный». Банку присвоен ESG-рейтинг «Эксперт РА» на уровне ESG-II(b) со «стабильным» прогнозом — самый высокий среди рейтингуемых агентством финансовых компаний.

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