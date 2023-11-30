Чистая прибыль Совкомбанка за 9 месяцев 2023 года составила 76 млрд рублей

Фото пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

Чистая прибыль Совкомбанка (далее также Банк или Группа) по МСФО составила 76 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года. Рентабельность акционерного капитала (ROE) [1] за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 года, в годовом выражении составила 51%.

Ключевые результаты за 9 месяцев 2023 года и на 30 сентября 2023 года:

Чистая прибыль достигла 76 млрд руб. с рентабельностью капитала (ROE) [1] 51% (за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 года, в годовом выражении);

Акционерный капитал [2] вырос на 40% с начала года до 232 млрд рублей;

Активы с начала года выросли на 28% до 2,8 трлн рублей за счет органического роста и приобретения крупной страховой группы у третьей стороны;

Розничный кредитный портфель вырос на 26% до 735 млрд рублей за счет органического роста всех направлений бизнеса;

Портфель корпоративных кредитов увеличился на 22% до 971 млрд рублей;

Средства розничных клиентов приросли на 11% за 9 месяцев 2023 года до 800 млрд рублей в основном за счет притока текущих счетов физических лиц;

Средства корпоративных клиентов – рост на 45% с начала года до 1,4 трлн руб. за счет притока корпоративных депозитов (+48%) и текущих счетов компаний (+29%);

Чистый процентный доход за 9 месяцев 2023 года составил 104 млрд руб.;

Чистый комиссионный доход [3] за 9 месяцев 2023 года составил 20 млрд руб.;

Норматив достаточности капитала Н1.0 по РСБУ на 30 сентября 2023 года составил 11,9%.

Информация по сегментам:

Розничный бизнес . Портфель автокредитов вырос за 9 месяцев 2023 года на 46% до 237 млрд рублей, ипотечный портфель вырос на 25% до 225 млрд руб. Беззалоговые кредиты (карты рассрочки «Халва» и потребительские кредиты) выросли на 13% до 272 млрд руб. Доля залоговых кредитов в розничном кредитном портфеле составила 63%. Чистые процентные доходы розничного сегмента за 9 месяцев 2023 года составили 72 млрд рублей, чистые комиссионные доходы составили 2 млрд рублей [3].

. Портфель автокредитов вырос за 9 месяцев 2023 года на 46% до 237 млрд рублей, ипотечный портфель вырос на 25% до 225 млрд руб. Беззалоговые кредиты (карты рассрочки «Халва» и потребительские кредиты) выросли на 13% до 272 млрд руб. Доля залоговых кредитов в розничном кредитном портфеле составила 63%. Чистые процентные доходы розничного сегмента за 9 месяцев 2023 года составили 72 млрд рублей, чистые комиссионные доходы составили 2 млрд рублей [3]. Корпоративный бизнес. Портфель корпоративных кредитов вырос с начала года на 22% до 971 млрд рублей. Чистые процентные доходы корпоративного сегмента за 9 месяцев 2023 года составили 7 млрд рублей, чистые комиссионные доходы составили 18 млрд рублей.

Сергей Хотимский, Первый заместитель Председателя правления Совкомбанка: «Результаты за 9 месяцев отражают качество работы нашей команды и высокую диверсификацию бизнес-модели с присутствием в ключевых быстрорастущих сегментах рынка».

Ключевые события 9М23 и после отчетной даты:

Приобретение крупной страховой группы. 31 августа 2023 года Группа Совкомбанка закрыла сделку по приобретению 100% крупной страховой группы у третьих лиц за 6,8 млрд руб. Сделка нацелена на усиление страхового бизнеса Группы, улучшение рыночных позиций в сегменте страхования жизни.

Подтверждение кредитных рейтингов. Кредитные рейтинги Совкомбанка были подтверждены кредитными агентствами «АКРА» на уровне «АА-» со «стабильным» прогнозом (апрель 2023 г.), «НКР» на уровне «АА-» со «стабильным» прогнозом (апрель 2023 г.) и «Эксперт РА» на уровне «АА» со «стабильным» прогнозом (июль 2023 г.).

Возобновление купонных выплат по вечным еврооблигациям. Совкомбанк возобновил выплаты купонов по вечным еврооблигациям. 15 ноября 2023 года Банк выплатил купон по выпуску вечных еврооблигаций Совкомбанк 7.75%, ISIN XS2113968148. Выплаты за 15-й купонный период были произведены держателям бумаг, чьи права учитываются в российских депозитариях.

Результаты небанковского бизнеса

По итогам 9 месяцев 2023 года небанковский бизнес группы (страхование, лизинг, факторинг, площадка для цифровых закупок и электронные платежи) заработал чистую прибыль в размере 14 млрд руб. [3] Подписанная премия Страховой группы Совкомбанка (вкл. «Совкомбанк Страхование», «Совкомбанк Страхование Жизни», а также часть премий приобретенной страховой группы за сентябрь 2023 года) составила 27 млрд руб., основной прирост премий наблюдался по направлениям КАСКО и НСЖ. Лизинговый портфель компании «Совкомбанк Лизинг» вырос на 65% по сравнению с началом года до 54 млрд руб.

[1] Чистая прибыль за период / Усредненный капитал, исключая бессрочный субординированный долг

[2] Капитал, исключая бессрочный субординированный долг

[3] Применение Группой стандарта МСФО 17 с 1 квартала 2023 года привело к снижению комиссионных доходов в результате переноса комиссионных доходов от страхового бизнеса в доходы от прочей небанковской деятельности и переноса признания таких доходов на будущие отчетные периоды

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