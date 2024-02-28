Чистая прибыль «Сбера» за 2023 год составила рекордные 1,5 млрд рублей

Сбер заработал рекордную за всю историю Группы чистую прибыль в 1,5 млрд рублей. Эта сумма фигурирует в отчете кредитной организации по МСФО.

Также, согласно опубликованным данным, прибыль на одну обыкновенную акцию составила 60,1 рубля, рентабельность капитала банка (ROE) - 25,3%, а достаточность капитала (Н20.0) – 13,7%.

«Число наших активных клиентов достигло 108,5 млн человек и 3,2 млн компаний. Поддержка наших клиентов – наш главный фокус: за прошедший год мы выдали 28,7 трлн руб. кредитов, а наш совокупный кредитный портфель вырос на 27% до 39,4 трлн рублей при сохранении высокого качества портфеля. Объем привлеченных средств частных клиентов достиг 22,9 трлн рублей и увеличился на 4,4 трлн рублей», - говорится в сообщении.