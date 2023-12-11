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Экономика 11 декабря 2023 10:26

Чистая прибыль «Сбера» за 11 месяцев по РПБУ превысила 1,3 трлн рублей

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Чистая прибыль «Сбера» по РПБУ за январь - ноябрь 2023 года составила 1,378 трлн рублей, следует из отчета банка.

Конкретно за ноябрь кредитная организация заработала 115,4 млрд рублей чистой прибыли, рентабельность капитала – 25% годовых.

Чистый процентный доход за 11 месяцев 2023 увеличился на 37,8% и составил более 2,1 трлн рублей. Чистый комиссионный доход за этот период увеличился на 16,2%, до 635,6 млрд рублей - в основном за счет роста объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 11 месяцев текущего года - 582,6 млрд рублей.

Количество розничных клиентов при этом составило 108,3 млн человек, прибавив 1,9 млн с начала года. Число активных корпоративных клиентов – 3,2 млн компаний.

#сбербанк #отчет #прибыль #Герман Греф
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