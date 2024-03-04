Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Чистая прибыль «РусАгро» выросла на 618% в 2023 году
Чистая прибыль компании «РусАгро» за 2023 год составила 48 706 млн рублей (571 млн долларов), что на 41 920 млн рублей больше (+618%), чем в 2022-м. Такие данные следуют из отчета МСФО компании.
Выручка у «РусАгро» в 2023 году составила 277 328 млн рублей. За год она выросла на 37 098 млн рублей (+15%) по сравнению с 2022-м.
Скорректированный показатель EBITDA2 составил 56 560 млн рублей – то есть вырос на 11 545 млн рублей (+26%) по сравнению с 2022-м. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA выросла до 20% в 2023 году (в 2022-м было 19%).
Чистый долг на 31 декабря 2023 г. составил 66 476 млн рублей. Соотношение чистый долг/ скорректированный показатель EBITDA (LTM4 ) на 31 декабря 2023 года равно 1,18x.
Гендиректор группы Тимур Липатов подчеркнул, что выручка в прошлом году стала рекордной, как и чистая прибыль с показателями по скорректированному показателю EBITDA.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»