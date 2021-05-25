Чистая прибыль ПАО «Татнефть» за первый квартал 2021 года выросла до 37 млрд рублей

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание Совета директоров ПАО «Татнефть» в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Совет директоров ознакомился с итогами производственной деятельности Группы «Татнефть» и финансовыми показателями ПАО «Татнефть» по РСБУ за первый квартал 2021 года.

«По сравнению с первым кварталом 2020 года выручка-нетто ПАО «Татнефть» от реализации выросла на 27% до 222 млрд рублей; чистая прибыль — до 37 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Также совет директоров ознакомился с результатами реализации текущей IT-стратегии, ключевыми проектами и основными направлениями цифрового развития «Татнефти» до 2025 года. С 2017-го по 2020 год компания реализовала более 120 проектов, выполнила свыше 1,5 тыс. запросов на совершенствование существующих IT—систем.

Было отмечено, что среди основных направлений цифровизации до 2025 года — внедрение интегрированной модели управления разработкой месторождений, системы «Цифровой завод» комплекса «ТАНЕКО», системы цифровых продаж нефтепродуктов с отгрузкой через ЖД-транспорт; инструментов роботизированного управления объектами; видео- и прогнозной аналитики на основе моделирования емкости рынка сбыта шин и др.

Также на заседании наградили работников «Татнефти», принимающих активное участи в изобретательской деятельности компании. «Татнефть» является лидером России по числу зарегистрированных патентов на изобретения и полезные модели.