Чистая прибыль «КАМАЗа» превысила 3 млрд рублей по итогам 1 полугодия 2024-го

Чистая прибыль «КАМАЗа» по итогам января-июня 2024-го составила 3,6 млрд рублей. Это на 73% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (13,7 млрд рублей). Такие данные следуют из отчета компании по МСФО.

При этом консолидированная выручка татарстанского производителя грузовиков достигла 187,5 млрд рублей (+12% по сравнению с прошлогодним показателем), а показатель EBITDA за отчётный период составил 20,1 млрд рублей.

Прибыль на акцию, приходящаяся на долю акционеров компании, по итогам первого полугодия 2024-го составила 4,67 рубля.

«На фоне непростой ситуации и динамики рынка стабильно устойчивые показатели компании – это итоги работы по развитию модельного ряда грузовой и пассажирской техники, успешная реализация инвестиционных проектов, достижения команды управленцев и всего коллектива», – сказал гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин, комментируя ситуацию с отчетностью.

Он добавил, что компания продолжит работать над укреплением технологического суверенитета страны. В планах – расширить модельный ряд автомобилей К5, продолжить локализацию автокомпонентов для линейки мало- и среднетоннажных автомобилей Компас и участвовать в федеральных проектах по обновлению автопарков пассажирского автотранспорта в регионах России.