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Чистая прибыль группы «Тинькофф» выросла почти в 4 раза по итогам 2023-го
Чистая прибыль группы компании «Тинькофф» в 2023 году составила 80,9 млрд долларов. Это в 3,9 раза больше, чем по итогам 2022-го (20,8 млрд). При этом общая выручка группы выросла до 487,7 млрд рублей (+33% за год. Напомним, ранее было 366 млрд). Такие данные следуют из отчета по МСФО банка.
Количество клиентов по итогам прошлого года тоже увеличилось до 40,4 млн человек (+32%). Рентабельность капитала по итогам года выросла втрое (с 10,9% до 33,5%).
По словам председателя правления Тинькофф Станислава Близнюка, в 2023 году кредитный портфель группы составил более 1 трлн рублей. В три раза вырос и объем депозитов – до рекордных 619 млрд рублей.
Он также подчеркнул, что благодаря переносу головной структуры в российскую юрисдикцию корпоративное управление усилится, расширив возможности для роста. Также компания до конца 2024-го продемонстрирует долгосрочную стратегию развития и дивидендную политику.
Председатель совета директоров Тинькофф Алексей Малиновский добавил, что СД МКПАО «ТКС Холдинг» хочет также предложить акционерам решить вопрос с интеграцией «Росбанка» в Группу ТКС Холдинг. Данное слияние усилит позиции Группы на финансовом рынке. Тему объединения компаний рассмотрят на внеочередном собрании акционеров. Основным источником финансирования сделки станет дополнительная эмиссия акций «Тинькофф».
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