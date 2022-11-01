Чистая прибыль «Таттелекома» выросла на 3,3% за девять месяцев 2022 года

Группа компаний «Таттелеком» (вкл. ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай», далее – Группа), крупнейший оператор фиксированной связи и один из операторов мобильной связи в Республике Татарстан, подвела итоги деятельности за 9 месяцев 2022 года согласно РСБУ.

Чистая прибыль группы за период с января по сентябрь в текущем году достигла 1 440 млн рублей, что на 3,3% выше значения по итогам 9 месяцев прошлого года (1 393 млн рублей). Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» за 9 месяцев 2022 года составила 1 236 млн рублей, за аналогичный период 2021 года – 1 242 млн рублей. Чистая прибыль ООО «ТМТ» (оператор мобильной связи «Летай») за 9 месяцев составила 221 млн рублей, что на 30% выше данного показателя в 170 млн рублей годом ранее.

Выручка группы за 9 месяцев 2022 года составила 7 392 млн рублей, что на 5% выше размера выручки, полученной за 9 месяцев прошлого года (7 037 млн рублей). Выручка ПАО «Таттелеком» выросла на 7,7% – с 5 877 млн рублей до 6 327 млн рублей, выручка ООО «ТМТ» снизилась с 1 487 млн рублей до 1 431 млн рублей за аналогичный период. Основное влияние на рост выручки по Группе продолжают оказывать доходы от оказания услуг доступа в интернет (+7,3 %), подвижной связи (+1,8%), от продаж телефонов и иного оборудования (+27,1%) и др.

Проценты к получению группы за период с января по сентябрь в текущем году составили 263 млн рублей, что на 301% выше значения по итогам 9 месяцев прошлого года (66 млн рублей). Группа реализует консервативную стратегию инвестирования свободных денежных средств, направленную в первую очередь на обеспечение сохранности и прироста на среднесрочном горизонте. Выбранные группой инструменты инвестирования с низким риском помогают сохранить положительные значения доходности в стрессовых ситуациях на рынке.

При этом группа продолжает вести масштабные инвестиционные проекты, направленные на повышение уровня цифровизации и безопасности населения Республики Татарстан. Так, в конце октября досрочно был выполнен годовой план по строительству сети высокоскоростного интернета по технологии GPON емкостью 100 тыс. портов в 132 населенных пунктах РТ. Весомый вклад в реализацию социально значимых проектов вносят внедряемые на каждом из этапов бизнес-процессы. В их числе увеличение количества собственных производственных бригад для строительства и подключения услуг с привлечением подрядных организаций.

Показатель EBITDA в январе – сентябре 2022 года по группе составил 2 695 млн рублей (2 971 млн рублей за 9 месяцев 2021 года), по ПАО «Таттелеком» – 2 051 млн рублей (в январе – сентябре 2021 года – 2 228 млн рублей), по ООО «ТМТ» – 661 млн рублей (за 9 месяцев 2021 года – 761 млн рублей).

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