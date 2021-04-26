Чистая прибыль Банка ЗЕНИТ за первый квартал 2021 года по РСБУ составила 0,5 млрд рублей

Чистая прибыль Банка ЗЕНИТ по российским стандартам бухгалтерского учета за первый квартал 2021 года составила 0,5 млрд рублей против убытка в 0,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Рост финансового результата стал результатом деятельности банка по развитию клиентского сервиса, наращиванию объемов кредитных и расчетных операций, а также по улучшению качества кредитного портфеля с сокращением отчислений на резервирование.

Активы банка на 1 апреля 2021 года достигли уровня 204,4 млрд рублей. Собственный капитал составил 34,9 млрд рублей. Положительную динамику сохраняет розничное кредитование. По состоянию на 1 апреля 2021 года портфель физических лиц вырос на 14,6 % — до 49 млрд рублей — по сравнению с результатом 2020 года, при этом с начала этого года показатель увеличился на 3%, или на 1,5 млрд рублей.

«По итогам трех месяцев 2021 года мы видим, что наши клиенты в полной мере восстановили свое финансовое состояние. Улучшение качества кредитного портфеля и наращивание объемов розничного кредитования оказали позитивное влияние на прибыльность бизнеса банка. При сохранении текущей конъюнктуры рынка банк укрепит положительную динамику прибыли в текущем году», — отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

На 1 апреля 2021 года норматив достаточности собственного капитала банка (Н1.0) составил 18,9 % при минимально допустимом значении 8%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) — 12,1% при минимальном нормативном значении 4,5%, норматив достаточности основного капитала (Н1.2) — 12,1% при минимальном нормативном значении 6%.

Нормативы ликвидности банка соблюдаются с существенным запасом и на 1 апреля 2021 года составили: норматив мгновенной ликвидности Н2 — 88,1% при минимальном значении 15%, норматив текущей ликвидности Н3 — 133,6% при минимальном значении 50%, норматив долгосрочной ликвидности — 45,2% при максимальном значении 120%.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Ключевой акционер — ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне В1 (Moody’s), BB (Fitch) и ruА- («Эксперт РА»). Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».