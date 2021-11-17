Чистая прибыль Банка ЗЕНИТ по МСФО за 9 месяцев 2021 года составила 355 млн рублей

Банковская группа ЗЕНИТ опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО за 9 месяцев 2021 года с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки.

Чистая прибыль Банковской группы ЗЕНИТ за отчетный период составила 355 млн рублей против убытка 1,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Финансовый результат до создания резервов и налога на прибыль — 1,4 млрд рублей.

«Ключевые финансовые показатели Банка ЗЕНИТ продолжают расти. Положительный результат был достигнут в том числе за счет наращивания объемов кредитования во всех сегментах бизнеса. Устойчивые темпы роста демонстрируют и чистые комиссионные доходы. В рамках стратегии развития мы последовательно расширяем цифровые каналы обслуживания для розничных клиентов и представителей малого и среднего бизнеса», — отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Банк поддерживает достаточный уровень чистой процентной маржи на уровне 3,4% и сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. По состоянию на 1 октября 2021 года доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах составила 3,8%.

Чистая маржа за 9 месяцев 2021 года составила 4,6 млрд рублей, что на 245 млн рублей больше показателя аналогичного периода прошлого года. Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2021 года составил 1,7 млрд рублей, что на 167 млн больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Активы банка составили 230 млрд рублей. С января по сентябрь 2021 года банк нарастил кредитный портфель (до вычета резервов) на 10,1% — до 136,2 млрд рублей. Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 9,5% — до 81,8 млрд рублей. Кредитный портфель физических лиц вырос на 11,1% — до 54,3 млрд рублей.

Банк ЗЕНИТ поддерживает комфортные показатели достаточности капитала. Общий норматив достаточности капитала в соответствии с требованиями Базельского соглашения составил 16,7%, норматив достаточности капитала первого уровня — 11,1% (при нормативных значениях 8 и 6% соответственно).

Динамика кредитных рейтингов Банка ЗЕНИТ

В декабре 2020 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку ЗЕНИТ на уровне ruА- со стабильным прогнозом.

В апреле 2021 года рейтинговое агентство Moody`s понизило долгосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте с Ba3 до B1, оценку риска контрагента с Ba2 до Ba3. Прогноз рейтингов изменен с негативного на стабильный.

В ноябре 2021 года Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банка на уровне ВВ со стабильным прогнозом. Агентство также подтвердило рейтинг устойчивости (VR) Банка ЗЕНИТ на уровне b+.