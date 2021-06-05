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Ру Тат
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5 июня 2021  13:20

Чистая прибыль «Татнефти» выросла почти вдвое за I квартал 2021 года

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Группа «Татнефть» опубликовала консолидированную отчетность по МСФО за I квартал 2021 года. Согласно ему, в январе-марте чистая прибыль группы составила 43,6 млрд рублей ($586 млн).

Это почти вдвое больше, чем показатель IV квартала 2020 года: 24,9 млрд рублей ($327 млн). Консолидированная выручка «Татнефти» за первый квартал составила 257,8 млрд рублей.

За три первых месяца года группа добыла почти 6,5 млн тонн нефти и 196,8 млн кубометров газа. Это чуть меньше, чем в октябре-декабре 2020-го.

На комплексе «ТАНЕКО» в первом квартале 2021 года было произведено 2,8 млн. тонн нефтепродуктов, такой же объем что и в четвертом квартале 2020 года.

 
 

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