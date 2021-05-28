Чистая прибыль Ак Барс Банка за I квартал 2021 года увеличилась до 1,5 млрд рублей

ПАО «АК БАРС» БАНК опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2021 года.



« В I квартале 2021 года банк продемонстрировал положительную динамику бизнеса. Ак Барс Банк заработал 1,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 44,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Рентабельность капитала банка составила 7,3% против 5,3% в I квартале 2020 года. Банк нарастил розничный кредитный портфель на 5,5%, также выросла транзакционная активность клиентов – чистый процентный доход существенно вырос на 37,1% год к году, составив 3,7 млрд рублей. Улучшение качества кредитного портфеля позволило существенно сократить расходы на кредитный риск. Расходы на создание резервов сократились почти в два раза относительно I квартала 2020 года», – рассказал д иректор финансового департамента ПАО «АК БАРС» БАНК Айрат Шарапов.



Основные финансовые результаты за I квартал 2021 года:

· Чистая процентная маржа увеличилась до 3,2% с 2,3% за аналогичный период 2020 года;

· Расходы на создание резервов составили 1,5 млрд рублей против 2,6 млрд рублей годом ранее. Стоимость риска (CoR) составила 2,4%, что ниже уровня I квартала 2020 года (4,6%);

· Чистые процентные доходы (до резервов) за I квартал 2021 года составили 3,7 млрд рублей, увеличившись на 37,1% относительно аналогичного периода прошлого года;

· Чистый комиссионный доход вырос на 2,5% год к году в I квартале 2021 года, до 895 млн рублей;