Чистая прибыль Ак Барс Банка по МСФО за 9 месяцев 2021 года выросла в 1,7 раза

Чистая прибыль Ак Барс Банка по МСФО за девять месяцев 2021 года выросла в 1,7 раза, достигнув 4,94 млрд рублей.

«Финансовые показатели банка за девять месяцев 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Чистая прибыль Ак Барс Банка благодаря положительному результату ключевых бизнес-направлений увеличилась почти в 1,7 раза — до 4,94 млрд рублей», — отметил председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев.

В III квартале 2021 года чистая прибыль составила 1,95 млрд рублей против 887 млн рублей в III квартале прошлого года.

Чистая процентная маржа выросла до 3,5% с 3,1% за аналогичный период 2020 года.

Чистый процентный доход вырос за девять месяцев 2021 года на 22%, составив 13 млрд рублей. В том числе отмечается снижение процентных расходов на 17,1%.

Чистый комиссионный доход за девять месяцев 2021 года вырос на 16,3%, до 3,09 млрд рублей.

Таким образом, операционные доходы за девять месяцев 2021 года выросли на 22,4% относительно аналогичного показателя за 2020 год, достигнув 17,9 млрд рублей. В том числе операционные доходы в III квартале превысили 6,6 млрд рублей против 5 млрд рублей за III квартал 2020 года.

Операционные расходы выросли менее существенно, чем операционные доходы, и составили 11,7 млрд рублей за январь — сентябрь 2021 года, увеличившись на 5,5% за счет роста расходов на содержание персонала и увеличения расходов по сопровождению и поддержанию программных продуктов.

Расходы на создание резервов в январе — сентябре уменьшились на 37,5%, до 3,3 млрд рублей. Стоимость риска (CoR) составила 1,7%, что ниже уровня первых девяти месяцев 2020 года (3,1%).

Совокупные активы увеличились на 9%, до 625,6 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель увеличился на 23,8% и достиг 321 млрд рублей по состоянию на конец сентября. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 24,9%, до величины 171,5 млрд рублей, розничный портфель увеличился на 22,5%, до 149,5 млрд рублей.

Собственный капитал Ак Барс Банка за отчетный период увеличился на 8,1% и по состоянию на 30 сентября 2021 года достиг 86,6 млрд рублей. Рентабельность капитала за девять месяцев 2021 года составила 7,9%.