Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 41 тыс. человек

Количество погибших при землетрясении в Турции составляет уже 40 642 человека. Об этом рассказал сегодня глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер.

«На данный момент число погибших составило 40 642. Пострадали 108 068 человек. Более 430 тыс. человек вывезены из зоны бедствия в другие районы», — цитирует его ТАСС.

По данным главы управления, в некоторых регионах еще продолжаются поисково-спасательные работы, однако ожидается, что вечером 19 февраля они в основном прекратятся.

«Сейчас особо интенсивно работы идут в Хатае, где на завалах находятся 13 тыс. спасателей», — заметил специалист.

Ликвидацией последствий землетрясений, произошедших 6 февраля, занимались свыше 264 тыс. человек, в том числе спасатели, полиция, медики, волонтеры и представители других ведомств. Напомним, что в спасении людей и разборе завалов участвует бригада МЧС РФ, направленная в Турцию по предложению Президента Владимира Путина.