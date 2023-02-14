Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тыс. человек

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 35 418 человек. Об этом после заседания Кабмина рассказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Число раненых, по его словам, к настоящему моменту достигает 105 505.

«Масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением. Я желаю милосердия каждому из 35 418 погибших моих граждан», — приводит его слова ТАСС.

Эрдоган подчеркнул, что спасательная операция будет продолжаться до спасения последнего выжившего.

Кроме того, семьи погибших получат по 5,3 тыс. долларов на «на неотложные нужды».

Напомним, что ранее Управление по ликвидации последствий стихийных сообщало о 31 974 погибших.

Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. Позднее последовало еще несколько толчков, но уже более слабых. Напомним, что по предложению Президента РФ Владимира Путина в Турции работают бригады МЧС России.