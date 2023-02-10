Число жертв землетрясения в Турции превысило 19,3 тыс. человек

По последним данным число погибших при землетрясениях в Турции составило 19 388. Об этом Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган рассказал на брифинге в Малатье, передает РИА Новости.

«В 10 пострадавших от землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше провинциях погибли 19 388 человек. Пострадавших — 77 711», — доложил Эрдоган.

Устранением последствий катастрофы с учетом прибывших из других государств команд занимаются более 141 тыс. человек. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в пострадавших провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.

Землетрясение затронуло также Сирию. Согласно последним данным Минздрава, 1 347 человек погибли, более 2 тыс. пострадали.