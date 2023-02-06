Число жертв землетрясения в Турции превысило 1,5 тыс. человек

В результате землетрясения в Турции, по последним данным, погибли 1 541 человек, в Сирии – 538. Об этом передает РИА Новости.

«Всего на данный момент у нас 1 541 потеря, 9 733 раненых и 3 471 обрушившихся зданий», — рассказал турецкий вице-президент Фуат Октай.

Ранее Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что землетрясение стало самым мощным с 1939 года – магнитуда составила 7,7. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнование и предложение о помощи лидерам обеих стран. В телефонном разговоре сирийский Президент Башар Асад согласился подключить МЧС РФ к устранению последствий землетрясения в республике, Эрдоган также принял помощь России в ликвидации.