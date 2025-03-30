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Происшествия 30 марта 2025 12:02

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. человек

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Количество погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тысячи человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы.

Более 3,4 тысяч людей пострадали, около 300 числятся пропавшими без вести.

Мощное землетрясение на территории Мьянмы произошло 28 марта. Согласно сведениям таиландского метеодепартамента, его магнитуда составила 8,2.

Стихия затронула также Таиланд, Китай и Вьетнам. По последним данным, в Бангкоке в результате землетрясения погибли 17 человек, 83 числятся пропавшими без вести.

При этом туроператоры не сообщали о том, что кто-то из российских туристов пострадал в результате землетрясения в Таиланде. Туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают отдых в штатном режиме, передает ТАСС.

#землетрясение #погибшие
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