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Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек
Более двух тысяч человек погибли в результате землетрясения в Афганистане, которое произошло накануне, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Агентство отмечает, что в результате землетрясения погибли 2 053 человека, пострадали 9 240 человек. Оказались разрушены 1 329 домов. Также известно, что разрушено около шести деревень, а сотни мирных жителей погребены под завалами.
Напомним, накануне Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от города Герат, где проживают 272 тыс. человек.
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