Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек

Более двух тысяч человек погибли в результате землетрясения в Афганистане, которое произошло накануне, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Агентство отмечает, что в результате землетрясения погибли 2 053 человека, пострадали 9 240 человек. Оказались разрушены 1 329 домов. Также известно, что разрушено около шести деревень, а сотни мирных жителей погребены под завалами.

Напомним, накануне Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от города Герат, где проживают 272 тыс. человек.