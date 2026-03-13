news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 13 марта 2026 17:49

Число жертв при атаке ВСУ на больницу в ДНР выросло до десяти

Читайте нас в
Телеграм

В результате удара ВСУ по стационарному медицинскому учреждению в ДНР 10 марта погибли десять человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», сообщает пресс-служба СК России.

«Следствием установлено, что 10 марта 2026 года украинскими боевиками целенаправленно нанесен удар с применением БПЛА самолетного типа по стационарному медицинскому учреждению на территории Донецкой Народной Республики. В результате погибли 10 медицинских работников, 10 человек, среди которых 9 медиков, получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия обнаружены фрагменты БПЛА. По изъятым предметам назначены взрывотехническая и другие экспертизы.

#СВО #ДНР #Уголовное дело
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Новости партнеров