Число жертв обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до 11

Трагические события в Нижнем Тагиле продолжают разворачиваться, принося новые печальные вести. Недавно стало известно, что число жертв обрушения дома на улице Сибирской увеличилось до 11 человек. Эта информация поступила от мэрии города через агентство РИА Новости.

Последней жертвой стала 12-летняя девочка, которую спасатели извлекли из-под завалов в день трагедии. По неподтвержденным данным местного издания TagilCity.ru, ребенок находился в коме почти месяц, борясь за жизнь в больнице. Однако официального подтверждения этой информации от медицинского учреждения пока не поступило.

Напомним, что катастрофа произошла 1 августа 2024 года, когда в результате взрыва газа обрушились два подъезда жилого дома. Изначально сообщалось о десяти погибших и двадцати пострадавших, среди которых были и дети. Некоторые из пострадавших находились в тяжелом состоянии.

В связи с трагедией было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при выполнении работ. Следствие задержало четверых работников газовой службы, подозреваемых в ненадлежащем техническом обслуживании оборудования.

Власти города приняли решение о сносе аварийного здания и расселении его жителей.