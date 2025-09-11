news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 11 сентября 2025 11:43

Число жертв наводнений на Бали возросло до 14

Читайте нас в
Телеграм

Число жертв наводнений на индонезийском острове Бали возросло до 14, еще двое пропали без вести, сообщает РИА Новости.

Как заявило посольство РФ в Индонезии, российские загранучреждения поддерживают контакт с местными компетентными ведомствами. Информация о запрете властей на посещение туристических районов в связи с потопами отсутствует.

Отмечается, что в настоящее время ситуация находится под контролем властей, туристические районы Бали не пострадали, инфраструктура работает без перебоев. Также продолжается работа по расчистке заторов и обеспечению проходимости ключевых маршрутов.

Наводнения на Бали в сухой сезон происходят крайне редко, однако затяжные дожди, продолжавшиеся более суток, вызвали разлив реки Бадунг, что привело к затоплению городских районов.

#индонезия #наводнение
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

10 сентября 2025
«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

10 сентября 2025