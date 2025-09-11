Число жертв наводнений на Бали возросло до 14

Число жертв наводнений на индонезийском острове Бали возросло до 14, еще двое пропали без вести, сообщает РИА Новости.

Как заявило посольство РФ в Индонезии, российские загранучреждения поддерживают контакт с местными компетентными ведомствами. Информация о запрете властей на посещение туристических районов в связи с потопами отсутствует.

Отмечается, что в настоящее время ситуация находится под контролем властей, туристические районы Бали не пострадали, инфраструктура работает без перебоев. Также продолжается работа по расчистке заторов и обеспечению проходимости ключевых маршрутов.

Наводнения на Бали в сухой сезон происходят крайне редко, однако затяжные дожди, продолжавшиеся более суток, вызвали разлив реки Бадунг, что привело к затоплению городских районов.