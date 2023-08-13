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Руc Тат
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Происшествия 13 августа 2023 09:23

Число жертв лесных пожаров на гавайском острове Мауи увеличилось до 89

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Число жертв пожаров на одном из Гавайских островов Мауи увеличилось до 89 человек, сообщил губернатор штата Джош Грин на субботней пресс-конференции.

«Зафиксировано 89 погибших», — сказал он на пресс-конференции.

Губернатор подчеркнул, что количество жертв продолжит расти.

«Мы бы хотели, чтобы общественность была к этому готова», – сказал Грин.

По словам официальных лиц, субботний пожар стал самым смертоносным в истории Америки за последние 100 лет. Катастрофа официально становится более смертоносной, чем пожар в лагере в Калифорнии в 2018 году, где погибли 85 человек.

#США #пожары
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