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Число жертв лесных пожаров на гавайском острове Мауи увеличилось до 89
Число жертв пожаров на одном из Гавайских островов Мауи увеличилось до 89 человек, сообщил губернатор штата Джош Грин на субботней пресс-конференции.
«Зафиксировано 89 погибших», — сказал он на пресс-конференции.
Губернатор подчеркнул, что количество жертв продолжит расти.
«Мы бы хотели, чтобы общественность была к этому готова», – сказал Грин.
По словам официальных лиц, субботний пожар стал самым смертоносным в истории Америки за последние 100 лет. Катастрофа официально становится более смертоносной, чем пожар в лагере в Калифорнии в 2018 году, где погибли 85 человек.
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