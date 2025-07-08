news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 июля 2025 11:48

Число женщин репродуктивного возраста в России продолжает снижаться

Читайте нас в
Телеграм

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании фракции КПРФ озвучила тревожные прогнозы по численности женщин репродуктивного возраста в России. Ее слова приводит ТАСС.

В настоящее время таких женщин насчитывается около 34 миллионов, однако к 2046 году их число сократится до 27 миллионов. Голикова напомнила, что при формировании первой концепции демографической политики их было чуть более 39 миллионов.

Также вице-премьер отметила, что в следующем году самая малочисленная группа среди женщин репродуктивного возраста будет представлена россиянками в возрасте от 20 до 29 лет – их останется 7,18 млн человек. Согласно прогнозам, этот показатель начнет расти только к 2038 году, когда численность данной группы достигнет 9,38 млн.

При этом, по словам Голиковой, несмотря на демографические вызовы, в стране сохраняется установка на рождение двух и трех детей. Так, сегодня 38% россиян считают оптимальной двухдетную модель семьи, а 39% – трехдетную. Для сравнения, десять лет назад на одного ребенка ориентировались 53% опрошенных, а на троих – только 28%. В то же время доля тех, кто считает достаточным рождение одного ребенка, снизилась с 10% до 3%.

Голикова также сообщила, что средний возраст рождения первого ребенка в России составляет 26 лет, а всех рождений – 29 лет.

Кроме того, она прокомментировала вопрос поддержки семей. Вице-премьер отметила, что некоторые коллеги предлагают полностью отказаться от критерия нуждаемости при назначении соцмер, однако она считает, что такие шаги не всегда оправданы. Тем не менее, в 42 регионах России уже действуют демографические меры поддержки, не зависящие от уровня дохода, и число таких субъектов продолжает расти.

Стимулирование демографии соответствует целям национального проекта «Семья».

#демографическая ситуация #Татьяна Голикова #рождаемость
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт найден мертвым

Экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт найден мертвым

7 июля 2025
«Инфаркт, эпилепсия и депрессия»: чем опасна жара для здоровья и как себя обезопасить

«Инфаркт, эпилепсия и депрессия»: чем опасна жара для здоровья и как себя обезопасить

7 июля 2025