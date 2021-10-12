Число желающих выйти на маркетплейсы в Татарстане с введением QR-кодов удвоилось

В первый день введения QR-кодов количество бизнесменов, подавших заявку на участие в «Осеннем марафоне маркетплейсов», выросло более чем в два раза — с 300 до 800 человек. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Татарстана.

В связи с резким ростом числа заявок регистрация на обучение продлена до 13 октября. «Более 800 предпринимателей прошли регистрацию на „Осенний марафон маркетплейсов“ и заявки продолжают активно поступать», — говорится в сообщении.

Марафон по обучению интернет-торговле продлится до 7 ноября 2021 года. В течение нескольких недель эксперты будут учить предпринимателей процессам работы маркетплейса OZON с полным погружением. Также участники смогут пройти курс по выходу на Wildberries и KazanExpress.

«Выход на маркетплейсы — один из инструментов цифровизации бизнеса, которая становится все более актуальной, вне зависимости от его формата и объемов. В ближайших планах у участников марафона: обучение по работе с маркетплейсами, пошаговый план выхода, сопровождение экспертами, фотосъемки, подготовка карточек товара и контента, настройки первичной консультации, консультации по оформлению документов и, конечно, доведение до первых продаж. Опционно планируем пригласить партнеров, в частности, СДЭК, Почту России, которые расскажут о своей модели работы», — приводит пресс-служба слова исполнительного директора ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» Инессы Яруллиной.

Ранее сообщалось, что за первые восемь месяцев 2021 года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось почти в четыре раза — до 13 тыс.

Первый 30-дневный марафон от ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» прошел в апреле этого года — тогда более 800 татарстанских предпринимателей начали успешные продажи на маркетплейсах.

Подать заявку на участие в «Осеннем марафоне маркетплейсов» марафон можно на официальном сайте мероприятия.