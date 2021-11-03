Число желающих обучиться по нацпроекту «Демография» из РТ в два раза превысило квоту

На начало ноября на портал «Работа в России» поступило более 8,2 тыс. заявок от татарстанцев, желающих пройти бесплатный обучающий курс по нацпроекту «Демография», что в два раза больше, чем изначально предпологалось. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В 2021 году в республике в рамках федерального проекта „Содействие занятости“ национального проекта „Демография“ за счет средств федерального бюджета организуется обучение граждан, ищущих работу, включая безработных, а также люди в возрасте 50 лет и старше. Обучение проходят также женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие мамы, воспитывающие детей дошкольного возраста», — сказано в сообщении.

Учеба проводится в целях обеспечения занятости участников программы. Операторы обязаны обучить за год более 4,1 тыс. человек и трудоустроить не менее 75 %. Подать заявку на учебу татарстанцы могут на портале «Работа в России». Согласно данным на начало ноября, к обучению приступили более 4,1 тыс. жителей нашего региона.

Национальный проект «Демография» реализуется в стране по поручению Президента России Владимира Путина и включает в себя пять федеральных программ: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».