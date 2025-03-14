Число заявок на регистрацию российского ПО в 2024 году увеличилось на 13%

Отечественные разработчики подали в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) более 40 тыс. заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных. Это превышает аналогичный показатель 2023 года на 13% и на треть – 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Российские разработчики программного обеспечения работают по всей стране. В десятку регионов с наибольшим количеством заявок на регистрацию программ для компьютеров и баз данных вошли Москва (12 тыс. 17 заявок), Санкт-Петербург (6 тыс. 84), Московская область (1 тыс. 664), Краснодарский край (1 тыс. 263), Воронежская область (1 тыс. 150), Республика Татарстан (1 тыс. 143), Свердловская область (845), Красноярский край (806), Новосибирская область (775) и Республика Башкортостан (732).

Количество заявок на регистрацию IT-разработок продолжает расти.

Отмечено, что с января по декабрь 2021 года на регистрацию программ для ЭВМ было подано 22 тыс. 27 заявок, в 2022 году – 26 тыс. 474 (20%), в 2023-м – 29 тыс. 944 (13%), а по итогам 2024-го – 33 тыс. 44 заявки (10,4%).

Заявок на регистрацию баз данных в 2021 году поступило в Роспатент 3 тыс. 401, в 2022 году – 4 тыс. 108 (21%), в 2023-м – 5 тыс. 297 (29%), а в 2024-м на 26,5% больше – 6 тыс. 700.