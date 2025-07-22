Число заявлений в колледжи и техникумы превысило 1,7 млн

Приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования (СПО) в России демонстрирует рекордный рост интереса. По состоянию на 22 июля абитуриенты подали более 1,7 млн заявлений, что на 800 тыс. больше аналогичного периода 2024 года. Об этом рассказали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов, говорится в Телеграм-канале Правительства России.

«Это важный результат, который приближает нас к достижению цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным, – к 2028 году подготовить 1 млн специалистов и квалифицированных рабочих», – отметил Дмитрий Чернышенко.

С 2025 года подача заявлений в федеральные колледжи реализована посредством суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». На сегодняшний день через него подано более 263 тыс. заявлений.

«Уже в первые 10 дней приемной кампании мы наблюдали двукратный рост числа заявлений по сравнению с прошлым годом. Такой рост интереса к СПО наглядно подтверждает востребованность рабочих профессий среди молодежи и успешную реализацию задач, поставленных Президентом России», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Наибольшее количество заявлений на бюджетные места подано в Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском и Пермском краях, Тюменской, Московской и Новосибирской областях, а также в Республике Башкортостан.

Абитуриенты чаще всего выбирают направления, связанные с информационными технологиями, медициной и правом. Также популярны специальности в сфере туризма и гостеприимства, экономики и бухгалтерского учета, технического обслуживания автотранспорта, преподавания в начальных классах, правоохранительной деятельности, дизайна, логистики, а также строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Прием документов в учреждения СПО стартовал 20 июня и продлится до 15 августа. Подать заявление можно более чем в 1 470 образовательных организаций в 86 регионах России.