news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
5 сентября 2021  12:58

Число зараженных Covid-19 в России превысило 7 млн человек

news_top_970_100

За время пандемии в России было выявлено 7 012 599 случаев коронавируса, прирост за неделю составил 129 772. Об этом сообщает ТАСС.

При этом за прошедшие семь дней в стране зарегистрирован минимальный прирост зараженных с июня, для сравнения: неделей ранее было зарегистрировано 135 750 новых пациентов.

По данным оперштаба, на 0,5% снизилось число смертей от вируса — за неделю было подтверждено 5563 летальных исхода. Однако смертельность Covid-19 возросла с 2,64% до 2,67%.

За сутки по России было выявлено 18 645 новых случаев заражения и 793 смерти от вируса.

#статистика #Коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное