Число зараженных Covid-19 в России превысило 7 млн человек

За время пандемии в России было выявлено 7 012 599 случаев коронавируса, прирост за неделю составил 129 772. Об этом сообщает ТАСС.

При этом за прошедшие семь дней в стране зарегистрирован минимальный прирост зараженных с июня, для сравнения: неделей ранее было зарегистрировано 135 750 новых пациентов.

По данным оперштаба, на 0,5% снизилось число смертей от вируса — за неделю было подтверждено 5563 летальных исхода. Однако смертельность Covid-19 возросла с 2,64% до 2,67%.

За сутки по России было выявлено 18 645 новых случаев заражения и 793 смерти от вируса.