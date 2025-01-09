Число заражений коронавирусом может превышать 1,5 млрд по всему миру

Статистика по числу заражений коронавирусом по всему миру может в два раза превышать официальные данные, так как многие случаи ковида могли не фиксироваться официально из-за легкого течения. Об этом рассказал ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на декабрь в мире коронавирус перенесло более 777 миллионов человек.

«Я бы смело эту статистику увеличил в два раза. Потому что даже в начале пандемии, когда инфекция протекала в тяжелой форме, тогда были легкие формы», – сказал Онищенко.

Он также напомнил, что люди, болеющие бессистемно, вносят наибольший вклад в распространение вируса.

Несмотря на текущую спокойную эпидемическую ситуацию в России Онищенко призвал россиян ответственно относиться к здоровью.

«Если плохо себя почувствовал, поднялась температура, не нужно геройствовать – бежать куда-то в гости или на мероприятия, еще хуже, на работу, нужно взять больничный. Потому что переносить и грипп, и ковид на ногах, это очень опасно», – посоветовал эксперт.