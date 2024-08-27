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Число жалоб на качество воздуха в Нижнекамском промузле сократилось в 10 раз
Всероссийская научно-практическая конференция имени А. И. Щеповских «Промышленная экология и безопасность» открылась сегодня в Казани в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума-2024. На конференции проходят три тематических круглых стола, в том числе — «Изменение климата: промышленность и наука».
«Татарстан — промышленный регион с динамично развивающейся экономикой. Основными отраслями промышленности являются нефтегазообрабатывающая и нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая, машиностроение, легкая, пищевая и сельское хозяйство, которые являются источниками выбросов», — констатировал на открытии мероприятия министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.
Спикер напомнил, что по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова 2024 год в регионе объявлен Годом научно-технологического развития. При Минэкологии РТ созданы научно-технические советы по вопросам экологии и недропользования, в состав которых входят ученые и представители промышленного сектора.
«На заседания выносятся наиболее значимые проекты, требующие экспертного рассмотрения для решения тех или иных экологических задач. Для расширения научного сопровождения с 2021 года сотрудничаем с научным советом Российской Академии наук по глобальным экологическим проблемам», — заметил Шадриков.
По словам министра, основными направлениями разработки передовых научных решений в регионе, ориентированных на обеспечение экологической безопасности, являются не только модернизация производств, очистка выбросов и сбросов, утилизация отходов, но и декарбонизация предприятий.
«За 30 лет ВРП в Татарстане увеличился в три раза в сопоставимых ценах. В то же время выбросы уменьшились на 21,6%. Это о многом говорит, у нас экологоориентированная промышленность. Так, если в Нижнекамском промузле в 2018 году было около 600 жалоб на качество атмосферного воздуха, то по итогам прошлого года — около 60. Количество жалоб уменьшилось в десять раз», — подчеркнул глава Минэкологии РТ.
Участниками дискуссии стали руководители и специалисты региональных органов власти, научно-исследовательских и проектных организаций, предприятий и компаний. Они обсудили вопросы измерения выбросов парниковых газов системами автоматического контроля, перспективы реализации плана по адаптации к изменениям климата в Татарстане и ряд других.
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