Экономика 11 марта 2026 14:04

Число жалоб бизнес-омбудсмену РТ в 2025 году снизилось почти на четверть

В 2025 году в адрес Уполномоченного по правам предпринимателей в Татарстане поступило почти 1,3 тыс. обращений, что на 23% меньше, чем в предыдущем периоде. Снижение произошло в первую очередь за счет резкого сокращения жалоб на действия органов власти – почти на треть. Такие данные привел бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев на заседании комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Эта цифра говорит о том, что система поддержки и защиты прав бизнеса в республике стала работать эффективнее, а многие проблемы решаются на местах. Фактически мы прошли путь от "скорой помощи" в условиях кризиса к системному проектированию деловой среды», – заявил Абдулганиев.

Он выделил пять наиболее частых тем обращений:

  • Обязательная маркировка товаров – 22%
  • Разъяснение законодательства – 22%
  • Жалобы на действия органов власти – 18%
  • Меры господдержки – 9%
  • Интеллектуальная собственность – 8%

