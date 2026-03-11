Число жалоб бизнес-омбудсмену РТ в 2025 году снизилось почти на четверть

В 2025 году в адрес Уполномоченного по правам предпринимателей в Татарстане поступило почти 1,3 тыс. обращений, что на 23% меньше, чем в предыдущем периоде. Снижение произошло в первую очередь за счет резкого сокращения жалоб на действия органов власти – почти на треть. Такие данные привел бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев на заседании комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Эта цифра говорит о том, что система поддержки и защиты прав бизнеса в республике стала работать эффективнее, а многие проблемы решаются на местах. Фактически мы прошли путь от "скорой помощи" в условиях кризиса к системному проектированию деловой среды», – заявил Абдулганиев.

Он выделил пять наиболее частых тем обращений: