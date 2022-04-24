Число заболевших ковидом в РФ за неделю оказалось минимальным с конца мая 2021 года
По данным статистики, в России с 18 по 24 апреля заразились коронавирусом 62 тыс. 420 человек, это на 20,6% меньше, чем за предыдущую неделю.
В последний раз такой уровень заражения по стране отмечался в мае 2021 года.
Количество госпитализаций также снижается. За текущую неделю их было 17 159, что на 11,1% меньше, чем на прошлой.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что за минувшие сутки в Татарстане зафиксировали 230 случаев заражения Covid-19.