Число заболевших корью в Пензенской области достигло 67

Корь в Пензенской области подтверждена у 67 человек, сообщают в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

«По состоянию на 16 июля в Пензенской области с подозрением на корь выявлено 69 человек, из них детей - 61, взрослых - 8 человек. Подтвержденных случаев - 67», – указано в сообщении.



Отмечается, что в стационаре 23 человека, на амбулаторном лечении 18 человек.