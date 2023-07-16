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Происшествия 16 июля 2023 14:32

Число заболевших корью в Пензенской области достигло 67

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Корь в Пензенской области подтверждена у 67 человек, сообщают в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

«По состоянию на 16 июля в Пензенской области с подозрением на корь выявлено 69 человек, из них детей - 61, взрослых - 8 человек. Подтвержденных случаев - 67», – указано в сообщении.

Отмечается, что в стационаре 23 человека, на амбулаторном лечении 18 человек.

#заболели корью
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