news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Число заболевших корью в Пензенской области достигло 67
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Корь в Пензенской области подтверждена у 67 человек, сообщают в Министерстве здравоохранения Пензенской области.
«По состоянию на 16 июля в Пензенской области с подозрением на корь выявлено 69 человек, из них детей - 61, взрослых - 8 человек. Подтвержденных случаев - 67», – указано в сообщении.
Отмечается, что в стационаре 23 человека, на амбулаторном лечении 18 человек.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2