Число заболевших Covid-19 в мире превысило полмиллиарда человек

С начала пандемии в мире выявлено более 500 млн случаев коронавирусной инфекции. Такими данными со ссылкой на Университет Джона Хопкинса поделились «Известия».

По информации на 1.20 по мск, за все время коронавирусом заболел 500 363 741 пациент, а число смертей превысило 6,1 млн случаев.

В то же время ВОЗ заявила, что за прошедшую неделю число выявляемых случаев коронавируса снизилось сразу на четверть. «С 4 по 10 апреля число новых случаев Covid-19 и смертей продолжало снижаться третью неделю подряд», — заявили в организации.